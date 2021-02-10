Также половина опрошенных сообщили, что чувствуют себя более отдохнувшими после пробуждения утром.
Положительное воздействие от одеял Лофи происходит из-за освобождение гормона дофамина, обеспечивающего нормальную работу мозга.
64,7% пользователей сообщили, что одеяло Лофи помогло снизить общий уровень стресса. Например обрести спокойствие перед такими событиями как поход к врачу, экзамен, отчет на работе.
При использовании одеяла нервная система приходит в норму. Человек начинает спокойно реагировать на вещи, которые не так давно сильно его пугали. Не нужно спать под ним всю ночь. Чтобы успокоиться, достаточно укутаться и полежать так какое-то время.
Утяжеленное одеяло – это одеяло с дополнительным весом от 2,5 кг. для детей и от 6,5 кг. для взрослых. Тяжелые одеяла воздействуют весом на тело человека для расслабления нервной системы, а также помогают улучшить сон и уменьшить стресс и беспокойство. Второе название утяжеленного одеяла – сенсорное одеяло. Сначала такие одеяла использовались только для врачебных целей, но сегодня это обычное повседневное одеяло для людей, которые испытывают стресс на работе, переживают о грядущих событиях или не могут долго заснуть.
Вы:
Понятно, а какие бывают утяжеленные одеяла?
Поддержка лофи.рф:
Утяжеляющие одеяла делятся по возрастным группам, например для взрослых и детей.В таком случае одеяла будут отличаться только весом и размером. Вес детских одеял варьируется от 2,5 до 6 кг. С взрослыми все гораздо сложнее. Вес начинается от 6,5 кг. и достигает 18 кг. (для двоих). Утяжеленные одеяла различаются цветом и типом наполнителя. В 90% случаев используются гипоаллергенные шарики, которые являются самым хорошим наполнителем.
Вы:
Отлично, чем еще может помочь такое одеяло?
Поддержка лофи.рф:
Утяжеленное одеяло - один из лучших способов улучшить работу мозга и когнитивные способности. Одеяла Лофи помогут сохранять бодрость и бдительность в течение дня, а также управлять своим эмоциональным состоянием, сохраняя хладнокровие, спокойствие и собранность.
Вы:
О насущном, а как его стирать/ сушить?
Поддержка лофи.рф:
Стирая утяжеленное одеяло в стиральной машине, обязательно стирайте его отдельно в прохладной воде. Обычная стиральная машина легко вмещает в себя одеяло king-size размера. Но бывают и исключения. В таком случае лучше сдать одеяло в прачечную.
Обязательно используйте щадящее средство для стирки, не содержащее отбеливателя, а также не используйте кондиционеры.
Будьте особенно осторожны при сушке утяжеленного одеяла. Утяжеленное одеяло рассчитано на то, чтобы выдерживать умеренный нагрев в сушилке без плавления!
Вы:
Как подобрать вес утяжеленного одеяла?
Поддержка лофи.рф:
Первый вопрос, который задают при выборе утяжеленного одеяла: «Насколько тяжелым должно быть одеяло?»
При покупке утяжеленного сенсорного одеяла в первую очередь следуйте расчету 10% веса человека. Для детей терапевты рекомендуют одеяло, которое составляет 10% веса их тела плюс 0,5-1 кг. Помните, что эта формула на самом деле не является «правилом». Каждый из нас индивидуален и, возможно, Вам понравится одеяло «потяжелее». Хотя утяжеленное одеяло не должно быть настолько тяжелым, что из под него нельзя вылезти, но оно также должно быть достаточно тяжелым, чтобы оказывать соответствующее давление на точки глубокого касания тела. Ничего страшного, если не получится подобрать одеяло ровно 10% от веса тела. В таком случае лучше взять чуть больше вес, нежели недобрать 10%.