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Утяжеленное одеяло – это одеяло с дополнительным весом от 2,5 кг. для детей и от 6,5 кг. для взрослых. Тяжелые одеяла воздействуют весом на тело человека для расслабления нервной системы, а также помогают улучшить сон и уменьшить стресс и беспокойство. Второе название утяжеленного одеяла – сенсорное одеяло. Сначала такие одеяла использовались только для врачебных целей, но сегодня это обычное повседневное одеяло для людей, которые испытывают стресс на работе, переживают о грядущих событиях или не могут долго заснуть.